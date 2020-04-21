تفاصيل جديدة بشأن تأخر الدخول على منصة الامتحان

لاقت منصة الامتحان ضغطًا كبيرًا من قبل طلبة الصف الأول الثانوي، من أجل الدخول عليها لأداء الاختبار التجريبي المقرر عليها.





الدخول إلى منصة الامتحان





تفاجأ الطلاب عند الدخول إلى منصة الامتحان من عدم التمكن من القيام بالعملية، صباح اليوم الثلاثاء الموافق الـ21 من أبريل 2020، بعد انطلاق الامتحان في الـ10 صباحًا.





اختبار تجريبي عبر منصة الامتحان





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضرورة دخول الطلاب على منصة الامتحان من أجل تأدية امتحان تجريبي للصف الأول الثانوي، من منازل الطلب والطالبات.





أولى ثانوي و منصة الامتحان





وأكدت الوزارة تأدية طلاب الصف الأول الثانوي الاختبار التجريبي المقرر لهم اليوم عبر منصة الامتحان وأدوا الاختبارات بنجاح مع وجود بعد الشكاوي.





شكاوي منصة الامتحان





وكشفت الوزارة عن وجود بعض الشكاوي من طلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمنكوا من الدخول إلى منصة الامتحان لتأدية الاختبار التجريبي، مؤكدةً أنها ستدرس الأمر ومشيرة إلى متابعتها الدائمة.





أسباب مشاكل الدخول على منصة الامتحان





وقالت الوزارة إن أسباب المشاكل التي تعرض لها بعض طلاب الصف الأول الثانوي عند الدخول إلى منصة الامتحان هو الضغط الكبير، والوزارة على دراية به حيث تجرب أقصى تحمل للموقع.





سعة منصة الامتحان





وتعمل الوزارة على زيادة سعة منصة الامتحان من أجل السماح لأكبر عدد من طلاب أولى ثانوي من الدخول ولتفادي حدوث المشاكل أثناء تأدية الامتحان الرسمي.





الامتحانات على منصة الامتحان





ويستمر الامتحان التجريبي لطلبة أولى ثانوي حتى غدا الموافق الـ22 من أبريل حيث يؤدى الطلاب اخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء، بحسب وزير التعليم.















