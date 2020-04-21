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صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:50 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
يقوم صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الاورمان غدًا الأربعاء الموافق 22 ابريل بتسليم 60 أسرة منازلهم فى قرية القوز مركز دراو وقرية عرب كيما مركز كوم امبو فى محافظة أسوان، وذلك بعد اعادة اعمارها وتطويرها.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة.

وأشار أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الأسقف.

وأكد على أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

من جانبه أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة عدد (2880) منزل موزعه على عدد (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من اعادة اعمار المرحلة الاولى (1600) منزل من البروتوكول الثالث وجارى العمل على المرحلة الثانية (1280) منزل.

واحتفالًا بعيد القيامة المجيد وزعت جمعية الأورمان 2000 كيلو لحوم على ألف اسرة من الأسر الاكثر احتياجًا من الأخوة الأقباط بمحافظة أسوان.

واكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية قامت أمس بتوزيع 2000 كيلو لحوم على ألف أسرة من الإخوة الأقباط، حيث شمل التوزيع كنيسة مارى مينا المعمرية بقرية المعمرية وكنيسة الشهيد العظيم ابوسفين بقرية حاجر القنان وكنيسة مارى مرقص بالشماخية وكنيسة السيدة العذراء مريم بالسباعية وكنيسة السيدة العذراء مريم بالبحيرة فى محافظة أسوان.

وأشار شعبان إلى أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة الإخوة الأقباط مناسباتهم، وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.

وأوضح شعبان أنه بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبالتنسيق مع الجمعيات الأهلية الصغيرة ومديرية التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية المختلفة يتم توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأخوة الأقباط من أبناء الكنائس، مؤكدًا أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، وتوفير متطلباتهم.
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان
صندوق تحيا مصر والأورمان يسلمان 60 أسرة منازلهم بعد إعادة اعمارهم بأسوان

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