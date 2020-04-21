Advertisements

دعمًا لمبادرة "خليك في البيت".. "MBC مصر" تبدأ عرض مسلسلات رمضان اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:45 م
MBC مصر
MBC مصر
سيدة صادق
بدأت قناة "mbc مصر" في عرض المسلسلات والبرامج المقرر عرضها في شهر رمضان 2020 قبل بدأ الشهر ببضعه أيام.

وأبرز هذة المسلسلات، "اللعبة" الذي شارك فية الفنان شيكو وهشام ماجد الذي سيعرض اليوم على قناة "mbcمصر"، الساعة السابعة والنصف مساء.

ونشر الفنان شيكو خريطة مواعيد عرض المسلسلات والبرامج  علي قناة "mbc مصر" والتي تتضمن عرض  مسلسل "اللعبة"، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلي أن مسلسل "اللعبة تدور أحداثة  حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

مسلسل "اللعبة"، بطولة هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.


يذكر أن المسسلات والبرامج التي سيتم عرضها خلال الموسم الرمضاني علي قناة mbc مصر هما برنامج  "يحدث في مصر"،"وبرنامج خللي بالك من فيفي"، ومسلسل "اللعبة" مسلسل "ونسني" ، ومسلسل "2×الصندوق"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ ساعة و نصف

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 17 ساعة

حسم الأمر.. فرمان فايلر يكتب نهاية القناص مع الأهلي

منذ ساعتين

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم السعيد وفتحي.. بيراميدز حاول خطف نجم الأهلي الأول

منذ 37 دقيقة

تفاصيل عقوبة كهربا بسبب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ ساعتين و 40 دقيقة

خليفة صلاح الأقرب.. الأهلي يقترب من حسم بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"شيكو" يقدم شخصية "مدير فندق" في مسلسل "اللعبة" رمضان المقبل

صور من كواليس مسرحية "عطل فني" مع ترقب عرضها بموسم الرياض

أكرم حسني يهنئ هشام ماجد وشيكو على مسلسلهما الجديد "اللعبة"

مسلسل "اللعبة" يتصدر ترند جوجل لهذا السبب

مسلسل"اللعبة"يشارك في السباق الرمضاني القادم

القائمة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان 2020 على "MBC مصر"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

04:49 م

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

04:30 م

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

03:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم