دعمًا لمبادرة "خليك في البيت".. "MBC مصر" تبدأ عرض مسلسلات رمضان اليوم

بدأت قناة "mbc مصر" في عرض المسلسلات والبرامج المقرر عرضها في شهر رمضان 2020 قبل بدأ الشهر ببضعه أيام.





وأبرز هذة المسلسلات، "اللعبة" الذي شارك فية الفنان شيكو وهشام ماجد الذي سيعرض اليوم على قناة "mbcمصر"، الساعة السابعة والنصف مساء.





ونشر الفنان شيكو خريطة مواعيد عرض المسلسلات والبرامج علي قناة "mbc مصر" والتي تتضمن عرض مسلسل "اللعبة"، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





يشار إلي أن مسلسل "اللعبة تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.





مسلسل "اللعبة"، بطولة هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت، سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي.









يذكر أن المسسلات والبرامج التي سيتم عرضها خلال الموسم الرمضاني علي قناة mbc مصر هما برنامج "يحدث في مصر"،"وبرنامج خللي بالك من فيفي"، ومسلسل "اللعبة" مسلسل "ونسني" ، ومسلسل "2×الصندوق"



