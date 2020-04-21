قطاع غزة يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

وقررت وزارة الأوقاف في غزة تمديد إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لتغيب بذلك صلاة التراويح عن المساجد خلال شهر رمضان.





وقال الدكتور عبدالهادي الأغا، وكيل وزارة الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إن قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد اتخذ بعد اجتماع مجلس العلماء والمُفتين وأهل الاختصاص في قطاع غزة، لمناقشة التدابير الشرعية المتعلقة بصلاة الجماعة والجمعة والتراويح في المساجد قُبيل شهر رمضان المبارك.





وأضاف: "جرت إعادة تقدير الموقف السابق بعد مرور 4 أسابيع على قرار وقف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، بما ينسجم مع إجراءات الوقاية من وباء كورونا".





وتابع: "في ضوء المستجدات والتقديرات من الجهات المختصة، وبعد المشاورة، توصل المجتمعون إلى أن المخاطر التي لأجلها صدر القرار السابق لم تتغير بشكلٍ كافٍ، فالخطر لا يزال قائماً، ما يتطلب الاستمرار في إجراءات الوقاية والسلامة".





ودعا الأغا المواطنين إلى المحافظة على صلاة الجماعة في البيوت، وأن يجعلوا من بيوتهم مساجد ويعمروها بالطاعة والعبادة.





وشدد على ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للحاجة الحقيقية، وترك التجمع في المرافق العامة والأسواق والمناسبات الاجتماعية.





وقال وكيل وزارة الأوقاف: "التزام المواطنين بإجراءات السلامة يُعد من الواجبات الشرعية، وعدم التزامهم بالتوجيهات الصحية المتعلقة بالوقاية، وإبقاء التجمعات العامة، يعد مخالفةً شرعيةً، وتفريطا يستوجب العقوبة والزجر".





وطالب الجهات الحكومية المختصة بتكثيف الإجراءات الاحتياطية، والحزم مع المخالفين المتهاونين الذين يعرضون المجتمع للخطر.