Advertisements

قطاع غزة يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 05:40 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 17 تعافى منها 9.

وقررت وزارة الأوقاف في غزة تمديد إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لتغيب بذلك صلاة التراويح عن المساجد خلال شهر رمضان.

وقال الدكتور عبدالهادي الأغا، وكيل وزارة الأوقاف، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إن قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد اتخذ بعد اجتماع مجلس العلماء والمُفتين وأهل الاختصاص في قطاع غزة، لمناقشة التدابير الشرعية المتعلقة بصلاة الجماعة والجمعة والتراويح في المساجد قُبيل شهر رمضان المبارك.

وأضاف: "جرت إعادة تقدير الموقف السابق بعد مرور 4 أسابيع على قرار وقف صلاة الجماعة والجمعة في المساجد، بما ينسجم مع إجراءات الوقاية من وباء كورونا".

وتابع: "في ضوء المستجدات والتقديرات من الجهات المختصة، وبعد المشاورة، توصل المجتمعون إلى أن المخاطر التي لأجلها صدر القرار السابق لم تتغير بشكلٍ كافٍ، فالخطر لا يزال قائماً، ما يتطلب الاستمرار في إجراءات الوقاية والسلامة". 

ودعا الأغا المواطنين إلى المحافظة على صلاة الجماعة في البيوت، وأن يجعلوا من بيوتهم مساجد ويعمروها بالطاعة والعبادة.

وشدد على ضرورة عدم الخروج من المنازل إلا للحاجة الحقيقية، وترك التجمع في المرافق العامة والأسواق والمناسبات الاجتماعية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف: "التزام المواطنين بإجراءات السلامة يُعد من الواجبات الشرعية، وعدم التزامهم بالتوجيهات الصحية المتعلقة بالوقاية، وإبقاء التجمعات العامة، يعد مخالفةً شرعيةً، وتفريطا يستوجب العقوبة والزجر". 

وطالب الجهات الحكومية المختصة بتكثيف الإجراءات الاحتياطية، والحزم مع المخالفين المتهاونين الذين يعرضون المجتمع للخطر. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزة فيروس كورونا صلاة الجمعة والجماعة تسجيل إصابتين

أخبار تهمك

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ ساعتين و 41 دقيقة

خليفة صلاح الأقرب.. الأهلي يقترب من حسم بديل رمضان صبحي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل عقوبة كهربا بسبب الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ ساعة و نصف

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ حوالي 5 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

رد عاجل من "التعليم" على سقوط "سيستم" امتحانات أولى الثانوي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ضم السعيد وفتحي.. بيراميدز حاول خطف نجم الأهلي الأول

منذ 38 دقيقة

حسم الأمر.. فرمان فايلر يكتب نهاية القناص مع الأهلي

منذ ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. قرار حاسم من شيخ الأزهر بشأن تعليق صلاة الجماعة

اتفاق ديني.. القصة الكاملة لقرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجماعة

التحقيق مع أئمة وعمال مساجد خالفوا قرار الغلق بالدقهلية

فلسطين: إغلاق المساجد في غزة للحد من تفشي فيروس كورونا

الأوقاف: إنهاء الخدمة عقوبة فتح أي مسجد طوال فترة الإغلاق

تسلسل زمني.. كيف سيطرت الأوقاف على ملف غلق المساجد؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

04:49 م

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

04:30 م

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

03:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم