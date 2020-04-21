على رأسهم طارق حامد ومعلول.. ضحايا رامز جلال من نجوم الكرة في رمضان

تستعد الأمة العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم، لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يتبقى عليه أيام معدودة، والذي يعد من أفضل الشهور عند الله.





وتنتظر الأمة العربية داخل البيوت الأحداث الجديدة بشكل دائم ما يتم عرضه خلال هذا الشهر عبر القنوات الفضائية من مسلسلات درامية أو برامج المقالب أو التوك شو.





ويرتبط دائمًا الممثل الكوميدي رامز جلال بشهر رمضان، من خلال تقديمه لبرامج المقالب الشهير، والذي دائمًا ما يتواجد فيه الرياضين ولاعبي كرة القدم.





ومن المنتظر أن يحل عدد من نجوم الكرة، ضيوف على رامز جلال خلال برنامجه الجديد والذي يدعى "رامز مجنون رسمي".





ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز ضحايا الكرة والقنوات الناقلة والتردد من خلال التقرير الآتي:-





أولًا... "الضحايا"

ظهر من خلال البرومو الدعائي للبرنامج، وجود كل من "سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ومحمود كهربا والتونسي علي معلول ثنائي المارد الأحمر".

كما تواجد طارق حامد لاعب وسط الزمالك، خلال البرومو الخاص بالبرنامج والذي سينطلق مع أول أيام شهر رمضان الكريم.





ثانيًا.. "القنوات الناقلة"

وحصلت قنوات "إن بي سي مصر 1،2"، على بث البرنامج حصريًا عبر شاشتها، والتي حصلت على حقوق بث برامج رامز جلال طوال الخمس مواسم الماضية.





ثالثًا.. "تردد القناة"

يتمكن الجميع من استقبال أقوى إشارة لقناة إم بي سي مصر عبر الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات وبدر 4 بجودة عالية وصورة واضحة، عبر الترددات التالية:-





القمر: نايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر: نايل سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر: عرب سات، بدر 4

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.