قرار مفاجئ من الأهلي بشأن صفقة كينو





اتخذ النادي الأهلي قرارًا مفاجئًا بشأن ضم البرازيلي كينو لاعب بيراميدز والمعار لنادي الجزيرة الإماراتي.





وكان الأهالي يريد ضم كينو في الصيف القادم لتدعيم مركز الهجوم في الفريق وليكون بديل لرمضان صبحي في حالة رحيله.





ولكن اتخذ مسئولو القلعة الحمراء قرارهم خلال الساعات القليلة الماضية بالتراجع عن فكرة ضم كينو في الصيف القادم.





واتخذ الأهلي قراره بصرف النظر عن ضم كينو في نهاية الموسم الجاري لأن النادي غير مستعد لدفع مبالغ ضخمه في صفقة جديدة بالصيف القادم.





وسيبدأ مسئولو النادي الأحمر في البحث عن لاعب أخر ليكون بديل رمضان صبحي في الموسم القادم بالفريق.



