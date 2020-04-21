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نائب محافظ البحر الأحمر تبحث سبل التغلب على معوقات تشغيل مصنعي التربية والتعليم بالغردقة (صور)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:42 م
بوابة الفجر
محمد طه
عقدت الدكتورة يسرا عطية نائب محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع مدير مديرية التربية والتعليم ومديري إدارات التخطيط والشئون القانونية وممثلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لبحث سبل التغلب على معوقات تشغيل مصنعى التربية والتعليم الموجودان داخل مدرسة الغردقة الثانوية الصناعية بنين، حيث تم انشائهما ليقومان بصناعة لمبات الليد الكهربائية وتجميع الواح الطاقة الشمسية، ورغم افتتاحهما منذ شهر يناير 2017، لم يتم تشغيلهما حتى الآن.

أكدت نائب المحافظ خلال تفقدها المصنعين، أن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى كلفها ببحث سبل التغلب على معوقات التشغيل وضرورة إيجاد حلول للاستفادة من عمليات التصنيع وثقل مهارات الطلاب من خلال عملية التدريب.

كما أشارت نائب محافظ البحر الأحمر، إلى أن التغلب على معوقات تشغيل المصنعين يساهم بخلاف الإنتاج والتدريب في توفير فرص عمل أيضًا لأبناء المحافظة، لرفع المستوى المعيشي للفرد اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث تسعى الدولة إلى تذليل كافة المعوقات التي تواجه المواطنين، وإيجاد حلول لمجابهة أزمة البطالة، وإعداد كوادر قادرة على اقتحام سوق العمل، لضمان حياة كريمة لأبناء المجتمع.

11 حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بـ"كورونا"

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
نائب محافظ البحر الأحمر تبحث سبل التغلب على معوقات تشغيل مصنعي التربية والتعليم بالغردقة (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تبحث سبل التغلب على معوقات تشغيل مصنعي التربية والتعليم بالغردقة (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تبحث سبل التغلب على معوقات تشغيل مصنعي التربية والتعليم بالغردقة (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تبحث سبل التغلب على معوقات تشغيل مصنعي التربية والتعليم بالغردقة (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تبحث سبل التغلب على معوقات تشغيل مصنعي التربية والتعليم بالغردقة (صور)
نائب محافظ البحر الأحمر تبحث سبل التغلب على معوقات تشغيل مصنعي التربية والتعليم بالغردقة (صور)

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