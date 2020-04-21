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تعرف على رئيس نيوكاسل الجديد بعد الامتلاك السعودي ؟

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:46 م
نيوكاسل
نيوكاسل
أحمد عصام


اقترب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من شراء نادي نيوكاسل يونايتد وأن يصبح المالك الجديد له، حيث يتبع هذا الصندوق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبعض التقارير الإنجليزية فإن ولي العهد سوف يملك 80٪ من أسهم النادي، وسوف يتم تقسيم النسبة المتبقية بين بعض رجال الأعمال في انجلترا.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا ‏صن، إن ياسر الرميان سيُصبح الرئيس الجديد لنيوكاسل، وسوف تتم عملية التدقيق من البريميرليج لنحو 3 أسابيع قبل الموافقة الرسمية.

وسيخضع الرميان لاختبار تقييم وهو اجراء تم استحداثه من الرابطة الإنجليزية في عام 2004 للملاك الذين يستحوذون على أكثر من 30% لملكية اي نادي.

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