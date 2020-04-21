درة تروج لمسلسلها الرمضاني الجديد "حرملك2"

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شاركت الفنانة درة صور من مشاهدها في مسلسل "حرملك2"، والبوستر الدعائي له والذي تتصدره درة ومن المقرر عرضه على قناة " mbc" من بداية شهر رمضان الكريم.



وكتبت درة تعليقا على هذه الصور قائلة "حنة في مسلسل حرملك الجزء التاني على قناة mbc"،وتفاعل الجمهور مع الصور من خلال خاصية التعليقات فقال أحدهم "ألف مبروك يا درة من نجاح إلى نجاح أكبر بالتوفيق يارب" وقال آخر "ملكة".



يذكر أن آخر أعمال درة السينمائية مشاركتها في فيلم "يوم وليلة" والتي تقوم فيه بدور ممرضة والذي لاقى هجوم كبير قبل عرضه بشكل رسمي واتهام بدرة بتشويه صورة الممرضين.



فيلم "يوم وليلة" والذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي وخالد سرحان ومحمد عادل وحنان مطاوع وخالد النبوي وهو من تأليف يحيى فكرى وإخراج أيمن مكرم.

