يوميات الفرح.. خدمة جديدة تقدمها الكنيسة لأبنائها برعاية البابا تواضروس

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يُبَث طوال فترة الخمسين المقدسة حلقات يومية بعنوان "يوميات الفرح" وذلك على القنوات القبطية الثلاثة سي تي في وأغابي ومي سات إلى جانب الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



وتتضمن الحلقات تأمل في آية كتابية او قصة عن الفرح تتناول معنى يشير إلى فكرة الفرح، يقدمها أحد أحبار الكنيسة من داخل مصر وخارجها وايضا عدد من الآباء الكهنة.



تأتي فكرة "يوميات الفرح"، في إطار سعي قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى بث روح الطمأنينة والرجاء والفرح المسيحي لدى أبناء الكنيسة.



قال البابا تواضروس الثاني إن عيد القيامة هو العيد الأساسي والرئيسي في العام بأكمله، موضحًا بإنه يأتي عقب فترة صوم طويلة تمتد إلى 55 يومًا يصومها الأقباط.



وأكد "تواضروس" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "eXtra news"، أن عيد القيامة بحسب التعريف الكنسي ليس هو يومُا واحدًا بل يمتد إلى 50 يومًا وهو المعروف بأسم الخماسين المُقدسة، لافتًا إلى أن هذا العيد دائمًا يصحبه في كل عام الإحتفال بشم النسيم أو عيد الربيع، ومن المعروف أن الربيع هو عيد تجديد الطبيعة حيث يأتي في 21 مارس.



وأوضح بابا الإسكندرية إن عيد الربيع كان يأتي في الوقت التي كان فيه الأقباط صائمون فتم تحويل عيد القيامة في التاريخ القديم يعقبه عيد شم النسيم لأن من المفترض بأن الجميع يتجه الي الخروج لري الزهور ويحتفل بالطبيعة، وإن كان في هذا العام الأمر غير مناسب تمامًا لاجل الظروف الحالية التي تمر بها

البلاد.





كما أكد البابا تواضروس أن مستقبل مصر سوف يكون أفضل رغم الظروف التي نمر بها، وعلينا الاعتماد على "سعادة التواجد" وأنه يجب قبول ذلك بصورة استثنائية خاصةً وأن هناك نوع من السعادة اسمها سعادة التواجد وهي أن تتقرب العائلة الصغيرة من بعضها البعض لأن الحياة أصبح بها نوع من التباعد الأسري وأصبح كل شخص مشغول، ولهذا يرى أن الجانب الإيجابي للفيروس هو أنه جعل الأسرة في المنزل وزاد من التواجد والترابط بينهم.



كان البابا تواضروس قد ترأس قداس عيد القيامة بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بدون حضور شعبى حيث شارك البابا في صلوات القداس الإلهي عدد من الآباء الأساقفة بينهم الانبا مرقس مطران شبرا، والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والانبا يوليوس أسقف الخدمات الاجتماعية وعدد من الرهبان.



