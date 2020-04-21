جامعة عين شمس تواصل تعقيم منشآتها للوقاية من كورونا (صور)

واصلت جامعة عين شمس عمليات التعقيم الدورى للمباني الإدارية، حيث قامت اليوم بتعقيم مبني الإدارة القديم والجديد، مبني الأمناء المساعدين والمركز الإعلامي للجامعة.





وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، فى تصريحات صحفية، أن ذلك ضمن خطة الجامعة لاستمرار عمليات تعقيم الدورى لكافة المباني الادارية، وكذلك كليات ومعاهد الجامعة المختلفة.





جدير بالذكر انه قد تم تعقيم ورش كافة منشآت الجامعة من قبل بشكل دورى في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد.





كما وفر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سيارتين لبيع المطهرات ومنتجات شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالحرم الرئيسي للجامعة اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ ابريل بجوار كلية الحقوق، وذلك بهدف تقديم خدمة مجتمعية للعاملين بالجامعة بأسعار مخفضة ومناسبة تيسيرًا عليهم.





11 حالة وفاة بـ"كورونا"





أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.





3333 إصابة بـ"كورونا"





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



