"بدون معازيم".. زفاف بشارع المعز في زمن كورونا









التقت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، بعريس وعروسه فى أثناء زفافهما بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وهو الزفاف الذي اقتصر على عدد قليل من الأهل.





وقال مصطفى العريس إلى الفجر، أحببنا أن نفرح بشكل يتناسب مع ظروف البلاد الحالي، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيرس كورونا، واكتفينا بزفاف بسيط، وجلسة تصوير في شارع المعز.





وأضاف مصطفى نحن من منطقة شبرا ولو قمنا بعمل حفل زفاف ستكون الأعداد بالمئات وهو ما يمثل خطرًا على صحة الجميع.





ومن ناحيتها قالت العروس هاجر: "علمنا بما حدث في بعض المناطق من انتشار كورونا بسبب التجمعات في الأفراح فخوفًا على أنفسنا وأهلنا استقرينا على أن يكون الفرح بهذا الشكل البسيط".





وأضافت، كان زفافنا بعد العيد الأصغر ولكننا قمنا بتقديمه إلى ما قبل شهر رمضان الكريم خوفًا من ازدياد إجراءات الحظر، ونتمنى زوال هذه الأزمة عن مصر سريعًا".





وكان العروسان مصطفى وهاجر قد ظهرا وبصحبتهما عدد من الأهل والأصدقاء لا يتجاوز العشر أفراد في شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث قدم لهما كل من كان متواجدًا بالشارع التهاني بزفافهما الميمون.





11 حالة وفاة بـ"كورونا"





أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.





3333 إصابة بـ"كورونا"





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



