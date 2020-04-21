حريق بمستشفى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة (صور)

تمكنت الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود اندلع فى مبنى ملاصق لمستشفى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعدما انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمكنت من السيطرة على الحريق بدون إصابات.





كانت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من غرفة النجدة باندلاع حريق محدود فى مبنى ملاصق لمستشفى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقل مدير الحماية المدنية، وبصحبته رجال الإطفاء وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران دون وجود إصابات.





وفي سياق منفصل "هنسفرك بأقل التكاليف".... بتلك الكلمات احتالت سيدة علي أحد المواطنين، وسلبت 16 ألف جنيه منه، بحجة توفير حجز سياحي له.





وهو ما أفاد به المواطن، في بلاغة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين– مقيم بالقاهرة الجديدة) بتعرضه لواقعة نصب وإستيلاء على أمواله من قبل إحدى الشركات تمتلك صفحة على موقع التواصل الأجتماعى "فيس بوك" بزعم توفير حجوزات له بإحدى المدن السياحية دون الوفاء بذلك.









وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط سيدة "بدون عمل" – مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، حيث قامت بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والإعلان عن إمتلاكها شركة بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة "خلافًا للحقيقة" وقيام الشركة المزعومة بتنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف بالفنادق بالعديد من المدن السياحية، وإيهام ضحاياها بأن الشركة حاصلة على ترخيص من الجهات المعنية لممارسة ذلك النشاط، وتمكنت تحت ذلك الزعم من الإستيلاء على مبلغ (16) ألف جنيه مصرى من الشاكى.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وعثر بحوزتها على (هاتف محمول) بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على الصفحة الإحتيالية المشار إليها، وكذا العديد من المراسلات والمحادثات تؤكد نشاطها الإجرامى.





وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





ضبط ٥ أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين





وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط ٥ أشخاص لقيامهم بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.









بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد 5 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية "نصب") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (1.040.000مليون وأربعون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.



