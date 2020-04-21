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كلام نهائي.. فايلر يرفض عودة مارسيلو للأهلي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، مصير حسين السيد نجم الفريق المعار حاليا لصفوف الصفاقسي التونسي.

 

ورفض فايلر عودة حسين السيد بعد انتهاء الإعارة، وأعلن المدير الفنى أنه ليس بحاجة لجهوده خلال الفترة المقبلة.

 

وكان مارسيلو قد رحل عن الأهلى إلى الصقافسى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر تنتهى بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق للاعب خوض تجربة الإعارة بنادى الإتفاق السعودي.

 

ويميل فايلر إلى محمود وحيد ظهير أيسر الفريق على حسين السيد لاعب الأهلي المعار للصفاقسي التونسي، حيث رفض المدرب السويسري إعارة الأخير ليكون بجانب التونسي علي معلول في هذا المركز، بالإضافة لوجود أيمن أشرف الذي يُجيد اللعب في مركزي المساك والظهير الأيسر.

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