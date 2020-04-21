برفقة تارا عماد .. ياسمين عبد العزيز تغازل جمهورها عبر 'إنستجرام'

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نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ياسمين في هذه الصورة برفقة الفنانة تارا عماد، ولم تكتب على هذه الصورة شئ سوي ايموشن ''قلب".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "قمرتين بيتصوروا بموت فيكم".







وفي سياق أخر تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني في مسلسل "ونحب تاني ليه" والذي تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية.





شارك في بطولة هذا المسلسل كل من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، والكثير من الفنانين، إنتاج شركة "سينرجى.