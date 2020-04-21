نجم الزمالك السابق يكشف كيف خطط الأهلي لضمه من المصري؟

كشف محمد عادل جمعة لاعب فريق الزمالك السابق كواليس انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء من النادي المصري، في الوقت الذي شهد تنافس كبير مع الأهلي.







وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك مع الإعلامي أحمد جمال في برنامج أخبارنا : كنت قريب من السفر إلى البرتغال "ترانزيت" ستة أشهر من أجل العودة مرة آخرى لمصر ولكن للأهلي







وأضاف : هذا السيناريو كان بالاتفاق بين مسؤولي الأهلي ووكيلي، وذلك بسبب صعوبة ابرام أي صفقات بين الأهلي والمصري خلال هذه الفترة بسبب أحداث بورسعيد.





