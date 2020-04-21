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فيراري لافيراري تصل إلى سرعة 372 كم/س في شوارع ألمانيا (فيديو)

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:52 م
فيراري لافيراري
فيراري لافيراري
قالت شركة فيراري عند إطلاق سيارتها الخارقة لافيراري، إن السيارة تستطيع الوصول لسرعة قصوى مذهلة تبلغ 349 كم/س. ومن حسن الحظ أننا نستطيع مشاهدة هذه النسخة من لافيراري على طريق أوتوبان الألمانية وهي تستفيد من انعدام الحركة المرورية في توثيق سرعتها القصوى بشكل قانوني على الطريق.

وصلت هذا السيارة إلى سرعة 372 كم/س تفوق كثيراً ماهو متوقع من فئة السيارات التي تنافسها لافيراي، ويمكن أن نلاحظ أن السيارة كان بمقدورها تقديم أداء ثابت على سرعات أعلى من سرعتها المعلنة.

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