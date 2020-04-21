مايكل جاكسون michael jackson يفاجئ متابعيه بالظهور في "لايف"

حقق ملك البوب مايكل جاكسون michael jackson شهرة كبيرة واسعة حول مختلف أرجاء العالم، حتى أصبح له قاعدة جماهيرية بكل بلدان العالم.





رحيل مايكل جاكسون michael jackson





فجع محبو المطرب مايكل جاكسون michael jackson عند سماع خبر وفاته، في ظروف غامضة ووسط اتهامات تحوم حول الواقعة، التي كانت في 2009.





مايكل جاكسون michael jackson يعود





عاد مايكل جاكسون michael jackson ملك البوب الأمريكي إلى الصدارة مجددًا بـ"لايف" تم بثه عبر موقع الصور الشهير انستجرام، عبر حسابه الرسمي.





لايف مايكل جاكسون michael jackson





وتفاجأ محبو مايكل جاكسون michael jackson من ظهوره بلايف استمر إلى عدة دقائق، لتنتشر التعليقات الساخرة حول الكلمات المكتوبة على اللايف بتنه على قيد الحياة.





عودة مايكل جاكسون michael jackson





وظهر مايكل جاكسون michael jackson في فيديو "لايف" استمر على مدار 7 دقائق بعدما ارتدى شخص ملابسه وقام بعمل مكياج يشبهه.





التعليقات على مايكل جاكسون michael jackson





وحصد الفيديو الذي ظهر به مايكل جاكسون michael jackson في "لايف" على إنستجرام تعليقات الملايين وتابع البث قرابة الـ5 ملايين متابع، ولم يظهر شيء آخر.





حساب مايكل جاكسون michael jackson





واستمر الحساب الرسمي للمطرب مايكل جاكسون michael jackson في النشر على مدار السنوات الماضية ولم يشهد أي توقف، ودائم التحديث، حتى أن هناك منشور عن زيارته لجميكا في عام 1975.





وفاة مايكل جاكسون michael jackson





ورحل ملك البوب الأمريكي مايكل جاكسون michael jackson عن عالمنا في الـ25 من يونيو 2009، عن عمر ناهز الـ51 عامًا، في ظل شكوك حول وفاته، والتي قال عنها البعض أنها نتيجة لتعاطي كم كبير من المواد المخدرة، وهو ما لم يتم إثباته.







