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تردد قناة cbc دراما الجديد على النايل سات واهم مسلسلات رمضان 2020 المعروضة عليها

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:08 م
cbc
cbc
تردد قناة cbc دراما الجديد على النايل سات واهم مسلسلات رمضان 2020 المعروضة عليها

يحمل تردد قناة cbc دراما خلال أيام شهر رمضان الكثير من الأهتمام لدى عشاق المسلسلات المصرية، بعد نجاح القناة في الحصول على الحقوق الحصرية للعرض الأول لأبرز الأعمال الدرامية خلال الشهر الكريم، ومنها مسلسل “ونحب تاني ليه” للنجمة ياسمين عبد العزيز، ومسلسل “فرصة تانية” للنجمة ياسمين صببري، ومسلسل”رجالة البيت” للنجم أحمد فهمي.


تردد قناة cbc دراما الجديد

تبث قناة cbc دراما بجودة عالية على القمر الصناعي نايل سات عبر نردد 11488 رأسي مع معدل ترميز 27500، ويمكن استقبال القناة بأشارة قوية في جميع أنحاء الوطن العربي بأعلى دقة صورة ممكنة، والأستمتاع بمشاهدة أهم وأبرز الأعمال الدرامية المصرية على مدار الساعة، حيث تقدم قناة سي بي سي دراما ثماني مسلسلات يومياُ عبر شاشتها في أوقات مختلفة على مدار اليوم  مع توفير ثلاث إعادات للأعمال التي تعرضها يومياً.


مسلسلات cbc في رمضان

حتى الآن نجحت شبكة cbc الفضائية في الحصول على حقوق العرض الحصري لخمسة مسلسلات خلال شهر رمضان، وقامت القناة بنشر بروموهات المسلسلات الجديدة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي وهي: مسلسل “خيانة عهد” للنجمة يسرا، ومسلسل” ونحب تاني ليه” للنجمة ياسمين عبد العزيز، ومسلسل” فرصة تانية” لياسمين صبري، ومسلسل”رجالة البيت” للنجم أحمد فهمي، ومسلسل”ليالينا80″ للنجم السوري أياد نصار.

تردد قناة cbc دراما الجديد على النايل سات واهم مسلسلات رمضان 2020 المعروضة عليها

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