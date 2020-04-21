الكويت تعلن استئناف العمل في مؤسسات القطاع الطبي الأهلي غدا

وسجلت الكويت، شفاء 45 حالة من المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" ، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 412 حالة.





وقالت وزارة الصحة الكويتية، إنه تم تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2080 حالة، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 11.





وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن حالتي الوفاة لمقيمين من الجنسيتين البنجلاديشية والصومالية، ويبلغان من العمر 59 عاما و63 عاما، وكانا يتلقيان الرعاية الصحية الطبية اللازمة في العناية المركزة.





ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الشيخ الدكتور باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، قوله إنه سيتم نقل الحالات التي تعافت إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.