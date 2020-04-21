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هل تفاوض الأهلي مع نجم صن دوانز؟.. أمير توفيق يرد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:20 م
الأهلي
الأهلي
علي نبوي
رد أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي على ما نشره خالد علي المتحدث الرسمي بنادي صن دوانز الإنجليزي عن دخول مسئولو النادي الأحمر في مفاوضات مع نظائرهم في النادي الجنوب إفريقي للتعاقد مع الأوروجوياني جاستو سورينو صانع ألعاب الفريق خلال الأيام الماضية.

وقال توفيق في تصريحات خاصة :"بأن النادي الأهلي لم يفاوض نادي صن داونز على الإطلاق وما حدث مجرد استفسار عن عقد اللاعب ومدته المتبقية".

وأضاف :سورينو من ضمن اللاعبين الذين يتم ترشيحهم للتعاقد معهم لكننا لم نتفاوض مع النادي الجنوب إفريقي، وما حدث مجرد استسفار فقط".

ويرغب السويسري رينيه فايلر في تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، للمنافسة على جميع الألقاب التي يشارك فيها.

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