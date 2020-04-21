في بيان رسمي.. برشلونة يتنازل عن حقوق ملعب كامب نو لمكافحة كورونا

قام مسئولو نادي برشلونة الإسباني بإصدار بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، أعلنوا فيه نقل حقوق ملكية ملعب كامب نو، المطابقة لموسم 2020-21، إلى مؤسسة برسا، من أجل الحصول على دخل ليتم استثماره في المشاريع البحثية وفي المشاريع التي تهدف إلى محاربة آثار فيروس كورونا في كاتالونيا وبقية العالم.

وجاء بيان برشلونة كالتالي: ‘‘يشهد العالم لحظة بالغة الأهمية، وأكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث، لقد اتخذ نادي برشلونة قراراً استثنائياً، في ذروة الاستجابة التي تحتاجها البشرية في هذا الوقت الذي يتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين‘‘.

وتابع البيان: ‘‘في الأسابيع المقبلة، ستفتح مؤسسة برشلونة، من خلال المنطقة التجارية للنادي، عملية للعثور على راعي يريد الحصول على حقوق ملكية كامب نو لموسم مقابل مبلغ سيتم استخدامه لتمويل المشاريع من الأبحاث والمبادرات التي تهدف إلى محاربة آثار كوفيد، محليًا ودوليًا، يتخلى برشلونة عن هذا الأصل المتمثل في وضع اسم لكامب نو لأول مرة في تاريخه لأن حقوق الملكية هي الأصول التجارية التي لم يستغلها النادي حتى الآن‘‘.

وواصل البيان: ‘‘نادي برشلونة ومؤسسة برشلونة، التي يكون المدير المسؤول عنها هو النائب الأول لرئيس النادي جوردي كاردونر كاسوس، يعتبران أنه من الضروري أن تستخدم المؤسسة في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية، جميع مواردها لمكافحة جائحة فيروس كورونا وعواقبه‘‘.

تحتفل مؤسسة البارسا بمرور 25 عامًا على تأسيسها وتعكس تصميم النادي على المساهمة في إنشاء مجتمع أكثر عدالة واستدامة، خاصة من خلال تحسين رفاهية الأطفال المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعي في كاتالونيا وحول العالم، في الوقت الحالي، تساعد المؤسسة أكثر من 1.6 مليون طفل على تحسين حياتهم من خلال التعليم وبرامج لمنع العنف والاندماج الاجتماعي، بالنسبة لهؤلاء الأطفال، الذين أصبحوا ضحايا غير مباشرة لهذا الوباء.

على هذا النحو، يقوم النادي، من خلال المؤسسة، تنفيذ سلسلة من المبادرات منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، بالعمل مع المؤسسات والشركات والمنظمات الأخرى. أدارت المؤسسة المبادرات الأخيرة في المعركة ضد فيروس كورونا التي نشأت خلال الأسابيع القليلة الماضية مثل حملة لرفع الوعي من قبل النادي، والسماح باستخدام المرافق والعمل مع شركاء لاستيراد المواد الصحية، وتكييف البرامج بحيث يمكن للأطفال البقاء على اتصال مع المتخصصين في التدريس، وتقديم المشورة بشأن منع التسلط عبر الإنترنت وتنظيم زيارات الرياضيين والنساء للأطفال المرضى في المستشفى على سبيل المثال لا الحصر.

الآن، ستقوم المؤسسة بطرح حقوق الملكية في السوق وستستخدم الأموال التي يجلبها الراعي في خدمة قضية حيوية والتي تفيد الجميع. سيخلق الدخل الناتج صندوقًا سيتم تقسيمه على النحو التالي: سيتم تخصيص جزء لمشروع كوفيد 19 مدفوعًا من قبل الجهات الراعية نفسها وسيتم تقاسم الباقي بين المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها بالتوازي.