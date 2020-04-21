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روسيا تكشف موعد تعافي أسعار النفط

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:18 م
أسعار النفط
أسعار النفط
قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي  إن أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط حتى يبدأ سريان اتفاق أوبك+ في مايو أيار ويخفض منتجون للنفط خارج المجموعة انتاجهم ويجري تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وأضاف نوفاك في بيان يوم الثلاثاء أن أوبك+ تراقب الوضع عن كثب ولديها القدرة على الرد إذا كان ذلك ضروريا.

وقال إنه لا حاجة للتهويل بشأن الهبوط الحاد الذي شهدته مؤخرا أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.

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انهيار اسعار النفط أوبك + أسعار النفط

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