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الأردن يفرض حظر شامل للتجوال الجمعة المقبل لمواجهة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلن وزير الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، مساء اليوم الثلاثاء، حظر شامل للتجوال في البلاد يوم الجمعة المقبل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت وزارة الصحة الأردنية، 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 428 إصابة، وتسجيل 15 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الكلي الى 297 حالة.

ويذكر أن أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن بلاده تغلبت على سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

وقال في مقابلة مع برنامج "فايس ذي نايشن" الذي تبثه شبكة "سي بي إس" الأمريكية ونشرها الديوان الملكي: "نحن اتخذنا إجراءات في وقت مبكر جدا، وساعدنا ذلك على تسوية المنحنى وتخفيض عدد الإصابات، والتغلب على سرعة انتشار الفيروس بشكل جيد".

وأضاف العاهل الأردني: "قمنا باتخاذ تدابير صارمة، أغلقنا حدودنا واتخذنا إجراءات للغلق وإنشاء مناطق للحجر الصحي والعزل في البلاد بأكملها، ولكننا الآن بصدد التخفيف من هذا الغلق بشكل تدريجي".

وأعرب عن أمله أن تتمكن بلاده من تصدير معدات طبية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن بلاده تأمل بإرسال أطباء وممرضين للدول التي تحتاج للدعم الطبي جراء تفشي وباء كورونا المستجد.

وقال الملك عبدالله الثاني: "نأمل في الأسابيع المقبلة، وبحسب قدراتنا، أن نتمكن من تصدير المعدات الطبية. فالأردن من أفضل بلدين في الصناعات الدوائية والإمكانيات الطبية في المنطقة".

وتابع: "لقد بدأنا في وقت سابق بتصدير الكمامات والأدوية لدول أخرى، ويعمل قطاعنا الخاص على زيادة قدرته الإنتاجية".

ومضى قائلا: "نحن نأمل أن نتمكن من إرسال أطبائنا وممرضينا للدول التي بحاجة للدعم الطبي في المنطقة أو حول العالم"، مشيرا إلى "أننا نتواصل مع أصدقائنا لنرى كيف بإمكان الأردن مساعدتهم كما ساعدونا".

من جهته، أكد وزير الصحة الأردني سعد جابر في مؤتمر صحفي أنه "في بداية الجائحة لم نكن ننتج أي كمامة واليوم ننتج ما يزيد على 150 ألف كمامة يوميا تكفي استهلاكنا، وبعد 10 أيام سنكون قادرين على إنتاج مليون كمامة في اليوم".

وما زال الأردن نسبياً بمنأى من تفشي الوباء على نطاق واسع مع تسجيله 417 إصابة مؤكدة بالفيروس وسبع حالات وفاة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.


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مواجهة كورونا شامل حظر تجوال الجمعة الأردن 28 إصابة

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