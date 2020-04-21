أمير توفيق: فايلر حدد المراكز التي تحتاج للتدعيم في الموسم المقبل





أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي على أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، حدد احتياجات الفريق في الموسم المقبل.





وأضاف توفيق في تصريحات خاصة بأن المدرب السويسري طلب تدعيم بعض المراكز في صفوف الفريق الأحمر استعدادًا للموسم المقبل، لكنه من الصعب الكشف عنها.





ويرحل عن الأهلي رسميا نهاية الموسم الحالي كلا من الحارس شريف إكرامي وأحمد فتحي الذي سينضم إلى بيراميدز، وحسام عاشور قائد وسط الفريق الأحمر، بعدما أعلن النادي في وقت سابق عدم التجديد لهم بعد نهاية تعاقدهم بنهاية الموسم.





والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف حاليا كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.



