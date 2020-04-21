صالح جمعة ليس الوحيد.. تعرف على المطرودين من جنة فايلر

استقر رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي على الأسماء التي لن يكون لها دور في الموسم المقبل داخل جدران القلعة الحمراء ومن ثم استبعادهم من حساباته وإبلاغ الادارة في تسويقهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.









وعلى الرغم من عدم انتهاء الموسم وغموض استمراره في ظل نفشي فيروس كورونا وإيقاف النشاط الرياضي في مصر بشكل عام، إلا أن الخواجة السويسري قرر ترتيب أوراقه والاستعداد لمعسكر إعداد قوي بالمجموعة التي ستكمل معه الموسم القادم وذلك لتوفير عنصر الانسجام بينهم.





ويرصد "الفجر الرياضي" أبرز الأسماء التي ستكون خارج الأهلي بناءاً على رغبة رينيه فايلر وهم:-





وليد ازارو:





أقترب المغربي وليد أزارو من الرحيل عن صفوف الأهلي، على الرغم من قرار الادارة برفض بيعه، إلا أن مدرب الأهلي، يرىأن اللاعب غير مفيد لفلسفته ولايناسب الطريقة التي يؤدي به مع الاهلي، مطالبا إدارة التعاقدات بالبحث عن عرض لتسويق.





وقالت صحيفة مغربية، إن الاهلي حدد سعر بيع أزارو بـ3 مليون دولار، حال أراد الاتفاق السعودي شرائه أو أي ناد أخر.





يذكر أن ازارو تلقى من قبل عرضا ضخما من الصين وصل إلى 10 مليون دولار، ولكن تمسك الاهلي ومدربه حسام البدري وقتها باللاعب حالت دون اتمام الصفقة.





صالح جمعة:





هو أبرز المرشحين للرحيل عن الاهلي في الموسم الجديد، وأعلن رينيه فايلر في الموسم الجاري عدم حاجته لخدمات اللاعب على الاطلاق وأمر بالبحث عن عرض وتسويقه، ولم يشارك صالح جمعة في فترة تولي رينيه فايلر، بسبب عدم التزامه وسوء حالته البدنيه بحسب ما أشار السويسري.





حسين السيد:

يعاني حسين السيد من سوء حظ كبير داخل القلعة الحمراء، ورغم اقتناع فايلر باللاعب كما صرح من قبل، وأيضا مدير الكرة سيد عبد الحفيظ، إلا أن امتلاك الاهلي لأكثر من لاعب في هذا المركز يحيل دون عودته من فترة الاعارة.





وخرج حسين السيد لمدة 6 شهور على سبيل الاعارة إلى الصفاقسي التونسي، وحسب مصدر مقرب من فايلر، طلب الأخير تمديد فترة إعارة اللاعب لسنة إضافية.









جيرالدو:

رغم اعتماد فايلر على اللاعب في أكثر من مباراة خاصة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن المدرب لا يراه اللاعب الأفضل في الناحية الهجومية.





ويسعى الاهلي لبيع جيرالدو، لإفساح مكان في قائمة الاجانب حتى يتثنى للفريق، ضم صفقة جديدة.





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