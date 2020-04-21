شاهد.. البث المباشر لأولى مسلسلات رمضان 2020 "اللعبة" (فيديو)





وأشارت الصفحة أن المسلسل يتم عرضه في تمام السابعة ونصف على "MBC مصر".





مسلسل اللعبة بطولة الفنان شيكو وهشام ماجد ومي كساب ومحمد ثروت وميرنا جميل واحمد فتحي وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول ومحمد اوتاكا ودعاء رجب ومنى جمال وظهر في المسلسل ضيوف شرف كثير منهم الفنان احمد فهمي وشريف عامر وسليمان عيد والمسلسل من تأليف احمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر ومن اخراج معتز التوني .

أعلنت فضائية "MBC مصر"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طرح أولى حلقات مسلسلها الرمضاني الجديد "اللعبة".