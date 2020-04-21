بسبب حنين حسام سما المصري تريند تويتر.. تعرف على التفاصيل



أمر النائب العام، المستشار حماده الصاوي، بالتحقيق مع الفتاة المدعوة حنين حسام فيما نشرته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وستعلن النيابة العامة عما أسفرت عنه التحقيقات حال انتهائها.



وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم الثلاثاء القاء القبض على الطالبة "حنين حسام" لبثها فيديو قيل أنه يدعو إلى الفسق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارى العرض على النيابة المختصة.



في سياق متصل أكد حسام عبد الهادي "موظف" والد حنين حسام، فتاة التيك توك، أن ابنته بريئة من التهم المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور، لافتا إلى أن الفيديوهات التي قامت ابنته بإعدادها عادية، ولا تتعدى كونها فيديوهات شبابية كباقي الفيديوهات التي يقوم بنشرها الفتيات والشباب من جيلها والتي تأتي في اطار الهزار والمزاح.



وأضاف عبد الهادي: ابنتي لم تقصد بأي شكل من الأشكال التحريض على الفسق والفجور، مؤكدا بأنه عائلته من العائلات الملتزمة والمحافظة ونسكن في حي شعبي بمنطقة شبرا.



وأضاف والد حنين، أن المعلومات التي تم تداولها البعض بأن ابنته تعيش بمفردها ولا تقيم معهم في المنزل، هي عارية تماما عن الصحة، لافتا إلى ابنته تعيش معه ووالدتها في المنزل منذ ولادتها.



تصدرت الراقصة سما المصري، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" وذالك بعد اعلان القبض على فتاة الكاميرا حنين حسام واتهامها بتهمة التحريض على الفسق، وتداول بعض النشطاء صور سما المصري بـ الملابس الداخلية وبعض الفيديوهات المخلة بـ الشرف.