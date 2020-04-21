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في أول حلقات مسلسل "اللعبة" شيكو وهشام ماجد في السجن

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:11 م
اللعبة
اللعبة
سيدة صادق
بدأ اليوم عرض مسلسل "اللعبة" علي قناة mbc مصر وذلك في تملم الساعة السابعة والنصف، قبل بدأ شهر رمضان ببضعة أيام، وهو مسلسلة بطولة شيكو وهشام ماجد. 

وتدور الأحداث  في الحلقة الأولي حول شيكو "وسيم" وهشام ماجد حيث أنهم تزوجو وأنجب كل منهما  طفل وأصبحو آباء ورغم ذلك يقومون باللعب معاً مثل الأطفال، مما تسبب ذلك في القبض عليهم وتعرضهم للمسائلة القانونية، واضطرو أن يكتبو تعهد بوقف اللعب والا سيتم  تعرضهم للسجنهم. 

يشار إلي أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة  حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها، طاقم العمل، هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت
سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل
دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا
ياسر الطوبجي

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