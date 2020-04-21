تراجع كبير في أسعار الذهب بنهاية التعاملات





بددت أسعار الذهب المكاسب التى حققها أمس ليتراجع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء ، مع قوة الدولار الأمريكي ورغم خسائر الأصول الخطرة العالمية.





وشهد الذهب اليوم تداولات متقلبة، حيث كان متراجعاً في وقت مبكر من التعاملات قبل أن يتحول للصعود ثم عاود الهبوط مجدداً وسط استمرار الموجة البيعية الحادة في أسواق النفط والتي تدفع المستثمرين لبيع المعادن الثمينة لتغطية خسائرهم في استثمارات أخرى.





وتعرض سعر أحد العقود الآجلة للنفط الأمريكي للانهيار دون صفر لأول مرة في التاريخ خلال أمس، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.





وجاء أداء المعدن رغم هبوط الأسهم الآسيوية والأوروبية في نهاية التعاملات وكذلك التراجع الملحوظ لـ"وول ستريت" خلال الجلسة.





وعلى صعيد تفشي فيروس "كوفيد-19"، أودى الوباء بحياة 170 ألف شخص عالمياً مع إصابة حوالي مليوني ونصف شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





وكشفت بيانات اقتصادية عن انخفاض مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر يونيو بنحو 1.4 بالمائة وهو ما يعادل 23.40 دولار ليسجل 1687.80 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 8 أبريل الجاري.





وبحلول الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة تزيد عن 1.2 بالمائة إلى 1675.34 دولار للأوقية، فاقداً أكثر من 20 دولاراً من قيمته.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة ليصل إلى 100.301.