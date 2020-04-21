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محافظ المنيا يكشف تفاصيل إحالة رئيس قرية إلى التحقيق

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:18 م
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق

كشف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تفاصيل إحالته رئيس قرية للتحقيق بسبب الزحام أمام مكتب بريد، موضحا أنه كن يقوم بجولة تفقدية لمتابعة عملية صرف معاشات تكافل وكرامة.

وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، إلى أنه فوجىء بزحام أمام أحد مكاتب البريد في إحدى القرى، وتدخل بنفسه لتنظيم الوضع، لافتا إلى أنه طالب شباب القرية بتنظيم الأمر، وبالفعل تم حل الأمر في وقت وجيز، ودخل المستفيدين لصرف مستحقاتهم.

وعن الاستعداد لشهر رمضان، أوضح أن هناك سلسلة فروع لمعرض "أهلا رمضان" يبلغ عددها إلى 65 فرعا بداخل سلاسل تجارية، فضلا عن منافذ القوات المسلحة، مؤكدا أنه لن يكون هناك زحام على شراء مستلزمات رمضان.

هذا وقد شهدت مكاتب البريد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تزاحما شديدا خلال عمليات صرف مستحقات المواطنين ضمن دعمهم من الدولة بمعاشات تكافل وكرامة، حيث توافد الأهالى منذ الصباح الباكر على مكاتب البريد لصرف مستحقاتهم.

وأعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن خطة الصرف لمستفيدي معاش تكافل وكرامة خلال شهر أبريل، موضحًا أن بداية الصرف ستكون لمستحقي معاش كرامة لمدة يومين ثم يبدأ صرف مستحقى معاش تكافل، حيث أنه تقرر البدء بالصرف لمستفيدي كرامة فقط يومي السبت والأحد الموافق (١٨/١٩) أبريل الجارى ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية نحو 482 مليون جنية، وبدأت اليوم صرف معاشات تكافل.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر أن يتم الصرف بعدها لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون أسرة، ويأتى تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام، في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام، كما تؤكد الوزارة والمديريات على تلقيها الاستعلامات وشكاوى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال البوابة الإلكترونية:- (https:tk.moss.gov.eg).

وأعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن عدم تلقي أى شكاوي ورقية بإدارة خدمة المواطنين والاقتصار علي رابط منظومة الشكاوي والخط الساخن 16528، والبلاغات علي تليفون المديرية رقم 0952372455- فاكس 0952372455، وذلك عبر إيميل مديرية التضامن الاجتماعى [email protected]، ورابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء من هنا، مضيفًا أنه يأتي هذا الإجراء للحد من احتمالات العدوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية احتمالات أو فرص للعدوي بالفيروس.

وأوضح أنه تم وصول 2000 كرتونة مواد غذائية تبرع من بنك الطعام المصرى للأسر الأشد فقرًا، ويتم التوزيع بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى، ويأتى ذلك فى إطار تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مساعدة المواطنين بمراكز وقرى الأقصر والوقوف بجانبهم فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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