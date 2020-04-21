إيهاب توفيق ينتهي من تسجيل دعاء ديني بتوقيع أحمد عبدالله

في سياق متصل يجدد ايهاب توفيق تعاونه مع الشاعر أحمد عبدالله الذى قدم معه العديد من الأغاني والتي وصل عددها إلى 12 وهم "ألف كلمة حب"، و"عامل خجولة"، "الا رسول الله"، "طمعانين في رحمتك"، "شاغل بالي"، "بقي كده"، "انا جاي"، "وست ستها "، "متخلقتش بكرهك"، "متخلقش منها تاني"،"بدعيلك بقلب".





وطرح إيهاب توفيق مؤخرًا أحداث كليباته الغنائية بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.





يذكر أن إيهاب توفيق طرح أيضا أغنية "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، حيث تقول كلمات الأغنية "الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحر والبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. انا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق".



انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل دعاء ديني جديد بعنوان "يارب ياربي"، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل عبر قناته بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد عبد الله، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز.