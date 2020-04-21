Advertisements

إيهاب توفيق ينتهي من تسجيل دعاء ديني بتوقيع أحمد عبدالله

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:26 م
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
مصطفى فكيه
انتهى المطرب إيهاب توفيق من تسجيل دعاء ديني جديد بعنوان "يارب ياربي"، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل عبر قناته بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات أحمد عبد الله، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عبد العزيز.

في سياق متصل يجدد ايهاب توفيق تعاونه مع الشاعر أحمد عبدالله الذى قدم معه العديد من الأغاني والتي وصل عددها إلى 12 وهم "ألف كلمة حب"، و"عامل خجولة"، "الا رسول الله"، "طمعانين في رحمتك"، "شاغل بالي"، "بقي كده"، "انا جاي"، "وست ستها "، "متخلقتش بكرهك"، "متخلقش منها تاني"،"بدعيلك بقلب".

وطرح إيهاب توفيق مؤخرًا أحداث كليباته الغنائية بعنوان "أبويا وأمي" من كلمات رضا المصري وألحان وتوزيع فارس فهمي، ومن إخراج فارس فهمي عبد الحميد.

يذكر أن إيهاب توفيق طرح أيضا أغنية "الصيف والبحر"، وهى من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، حيث تقول كلمات الأغنية "الصيف والبحر والميه والهوى.. والليل بالليل كل العشاق سوى.. الصيف الصيف والبحر والبحر والميه والهوى.. والليل والليل بالليل بالليل كل العشاق سوى.. وانا ويا حبيبى ياناس مبسوط.. مش عايز الوقت يعدى يفوت.. انا ويا حبيبى ياناس مبسوط مش عايز الوقت.. يعدى يفوت ساعة حب وساعة شوق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دعاء ديني ايهاب توفيق المزيكا الفن الشاعر احمد عبدالله أدعية رمضان 2020

أخبار تهمك

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحسم مصير صفقة بيراميدز المنتظرة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن صفقة كينو

منذ حوالي 3 ساعات

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. أول بلاغ للنائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

منذ يوم

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 157 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و14 وفاة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

طرح كليب "مصلحتك" لـ إيهاب توفيق على "يوتيوب مزيكا" (فيديو وصور)

"الفجر الفني" يكشف سر "نظارة شمس" إيهاب توفيق المثيرة للجدل

"مصلحتك" لـ إيهاب توفيق في قائمة التريند على اليوتيوب (صور)

تفاصيل تعاون أحمد شيبة مع إيهاب توفيق في أغنية جديدة

"جاني فى المنام" كليب جديد للمطرب إيهاب توفيق

إيهاب توفيق وأحمد شيبة يحييان حفلا رابع أيام العيد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

08:27 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

03:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم