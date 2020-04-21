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مهاجم الهلال السعودي في مهب الريح

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:20 م
الهلال
الهلال
الفجر الرياضي
يبدو أن الأيام الحالية ستكون الأخيرة للاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودى، بعد دخول العديد من الأندية الإيطالية والبرازيليلة في سباق للفوز بخدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن دخول 4 أندية في سباق التعاقد اللاعب، وهى كل من: بارما وبينيفينتو الإيطاليان، وفاسكو دي جاما وبوتافوجو من الدوري البرازيلي.



ويعتمد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال والذي شارك في 50 مباراة، منذ قدومه سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 14 أخرى في جميع المسابقات، وأسهم في تتويج الفريق بالنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا والحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية.


يذكر أن جيوفينكو انضم للهلال في يناير 2019 وينتهى عقده في ديسمبر 2021، ويسعى الفريق السعودي لتجديد عقده مع الفريق للاستفادة منه فنياً في حالة استمرار أو ماديا في حال اصراره على الرحيل.

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