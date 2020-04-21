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نجم ريال مدريد يُهاجم تشافي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:21 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
قام ألفارو أربيلوا نجم دفاع ريال مدريد السابق بالرد على تصريحات الإسباني تشافي هيرنانديز نجم برشلونة السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري الأخيرة والتي وصف فيها فوز ريال مدريد ببطولات دوري الأبطال أنه حظ.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن السنوات الأخيرة في مسيرة أربيلوا المهنية كانت قد شهدت بعض التوتر مع زميله إيكر كاسياس في عهد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السايق للملكي والحالي لتوتنهام بالإضافة إلى جدله الدائم مع جيرارد بيكي نجم برشلونة.

وعن تصريحات تشافي، قال أربيلوا في تصريحات صحفية:" الحظ؟ تقول ذلك عندما لا تكون قادرًا على إيجاد تفسير مناسب لفريق فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية وأربعة في خمس سنوات وهو أمر لم يفعله أحد، لم نفز بالحظ".

وعن علاقته مع كاسياس، اختتم أربيلوا تصريحاته قائلاً:"الآن علاقتي جيدة مع كاسياس وهو جاري، لو طلب البيض بالطبع سأعطيه وبيكي أيضًا لو طلب مني بيضًا سأعطيه".

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