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القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 فجرت صحيفة المنتخب المغربية، مفاجأة مدوية، بعدما كشفت عن اقتراب الأهلي من ضم صفقة نارية في الصيف المقبل.

 

وذكرت الصحيفة، أن الأهلي بصدد التعاقد مع الدبابة التوجولية لاباكودجو نجم العين الاماراتي.

 

وأشارت الصحفية المغربية إلى أن انتقال كودجو للأهلي سيكون لتعويض رحيل المغربي وليد أزارو، والذي لا يرغب المدير الفني السوةيسري رينيه فايلر في استمراره داخل النادي الأحمر.

 

وأعار الأهلي أزارو لصفوف الاتفاق السعودي في يناير الماضي، في الوقت الذي أكدت خلاله تقارير وجود عروض بلجيكية لبيع اللاعب في الصيف المقبل.

 

وكان كودجو قد تألق بقميص نهضة بركان المغربي قبل أن يسطع نجمه في صفوف العين الاماراتي في الموسم الجاري.

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