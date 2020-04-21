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توقعت "كورونا".. بسنت يوسف ترعب العالم بشأن أزمة كبرى تضرب العالم بـ2021

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:25 م
بسنت يوسف
بسنت يوسف
عادت خبيرة الفل بسنت يوسف لتحتل عمليات الطلب والبحث عبر مواقع السوشيال ميديا ومحرك "جوجل" وهو ما أظهرته مؤشرات اليوم، بشأن تصريحات تتعلق بـ "كورونا".

من هي بسنت يوسف

وعادت بسنت يوسف لصدارة "ترند" محرك البحث الأشهر في مصر جوجل، بعدما تداول رواد مواقع السوشيال ميديا فيديو لها، بمداخلة نشرها الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاعب عبر فضائية "إم بي سي مصر".

بسنت يوسف والحكاية

وشهد اللقاء الذي استضافه الإعلامي عمرو أديب تصريحات غريبة من خبيرة الفلك بسنت يوسف في احتفالات رأس السنة الميلادية بأواخر 2019 وببداية 2020.

بسنت يوسف وكورنا

فاجأت بسنت يوسف مقدم البرنامج والحضور بتوقعهاتها بحدوث كوارث خلال 2020، ستؤثر على كافة دول العالم ولها تداعيات صحية واقتصادية كبيرة، وستطال الدول الكبرى.

بسنت يوسف وتوقعاتها

وقالت بسنت يوسف في مداخلة مع عمرو أديب تليفونيًا، إن اعتمادها يكون على إعادة جداول وأزمنة معينة، متوقعةً حدوث كارثة صحية تشبه العام 1918 الذي شهد الإنفلونزا الإسبانية، اتي كانت بدايتها الصين.
 
بسنت يوسف والدول العظمى

وأوضحت خبيرة الفلك بسنت يوسف أن مصر ستسيطر على الوضع وستبقى الأمور مستقرة إلى حد كبير برغم تدهورها في البلاد العظمى وعلى رأسها أمريكا، داعية إلى عدم الاطمئنان لأن الموضوع سيهدأ لفترة ويعود.

بسنت يوسف والمستقبل

وكشفت بسنت يوسف عن مفاجآت كبيرة ستحدث بالعالم وستكون أصعب من الوقت الراهن مردفةً أنه من الصعب عودة الحياة إلى ما كانت عليه، حيث أنه من المتوقع أن يأتي وباء يستهدف المناعة.


 

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