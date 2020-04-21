"الاتصالات" تكشف حجم الزيادة في استهلاك الإنترنت بسبب كورونا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة كانت قد بدأت عدة إجراءات قبل الجائحة الحالية ساعدت فى صمود الشبكات وسط زيادة كثيفة للاستهلاك، حيث كانت متوسط سرعات الانترنت فى مطلع عام 2019 نحو 5.7 ميجابت/ الثانية، وكان ترتيب مصر افريقيا 43، وذلك وفقا لتقرير Ookla العالمى، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة فى حجم استهلاك الانترنت بين المواطنين وصل إلي 89%.

وأشار الوزير على فى مقابلة مع برنامج أهل مصر علي قناة قناة سكاى نيوز عربية، إلي ضخ استثمارات لتطوير البنية التحتية تقدر ب 30 مليار جنيه العام الماضى ساهمت فى رفع سرعات الانترنت الثابت فى مصر تجاوزت 30 ميجابت/ث ما يشير إن سرعات الانترنت تضاعفت بنحو 6 مرات وهو ما رفع ترتيب مصر لدى دول القارة إلي المركز الثانى.

وأضاف الوزير إن لولا هذه الاستثمارات فى البنية التحتية و المعلوماتية لم تكن لتصمد امام هذه الجائحة و التى تشهد زيادة كبيرة فى حجم استهلاك الانترنت بين المواطنين وصل إلي 89%، وكذلك تأدية 600 الف طالب الامتحانات بأداء معلوماتى ممتاز.

واوضح الوزير إن التباطؤ ألذى يشهده البعض اثناء تصفح الإنترنت. ليس دائما من الشبكة المحلية، ولكن قد يكون مرجعه المواقع التى يحاول الدخول إليها وقد تكون فى بعض الأحيان خارج مصر وذلك من كثافة متابعتها فى هذه الفترة منها مثلا البحث عن معلو مات الجائحة الحالية.