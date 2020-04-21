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العقود الآجلة الأمريكية للبنزين تزيد خسائرها وتهبط 25 بالمئة

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر
وكالات
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن العقود الآجلة الأمريكية للبنزين تزيد خسائرها وتهبط 25 بالمئة.

وتفاقمت خسائر عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو، اليوم الثلاثاء، وهوت 52 بالمئة، حيث وصل سعر البرميل 9.74 دولار.

ووصلت عقود النفط الأمريكي في وقت سابق مساء اليوم، 11.42 دولار للبرميل.

من جهتها هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.

ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90% عن سعر التسوية السابق.

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تراجع العقود البنزين الأمريكية الآجلة

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