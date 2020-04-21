Advertisements
إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي من تكرار أخطاء أزمة 2008
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:39 م
وكالات
حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الاتحاد الأوروبي من تكرار الأخطاء التي ارتكبت أثناء الأزمة المالية في عام 2008.
وقال كونتي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تكرار الأخطاء التي كانت أثناء الأزمة المالية في 2008".
وتابع قائلا، إن "هذا خطر لا يمكننا أن نسمح بحدوثه، لأن الفشل في إيجاد رد مناسب وشجاع من شأنه أن يلحق أضرارا هائلة بالمشروع الأوروبي".
وشدد كونتي على أهمية القرارات لتجاوز الأزمة الحالية، والتي يجب أن تتخذ خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن هذه القمة لن تكون حاسمة، لكنها يجب أن تحدد المعايير لتجاوز الأزمة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا في أوروبا.
وتحاول إيطاليا منذ أسابيع تطبيق فكرة قرض أوروبي مشترك لمواجهة عواقب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19، لكن دولا في شمال أوروبا ترفضها خصوصا ألمانيا وهولندا.
وبعد مماطلة لأسابيع، توصل وزراء المال الأوروبيون في التاسع من أبريل، إلى اتفاق حول رزمة إنقاذ بقيمة 500 مليار يورو من دون التطرق إلى مسألة تقاسم الدين بسبب فيروس كورونا.
وسيتم رصد 240 مليار يورو من آلية الاستقرار الأوروبية، صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو الذي لا يحظى بأصداء جيدة في دول الجنوب بسبب الشروط الصارمة في الموازنة التي يفرضها على الدول التي تستخدمه.
واتفاق مجموعة اليورو ينص على أن القروض الممنوحة من خلال آلية الاستقرار الأوروبية يمكن أن تستخدم بدون شروط لنفقات الصحة والوقاية المرتبطة بفيروس كورونا.
ودعم كونتي المشروع الفرنسي الذي كشفه قبل 10 أيام وزير الاقتصاد برونو لومير، ويقضي بإنشاء صندوق من "500 مليار يورو لنفقات مستقبلية يكون محددا زمنيا" لكنه قادر على إصدار دين مشترك.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا