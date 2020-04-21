إيطاليا تحذر الاتحاد الأوروبي من تكرار أخطاء أزمة 2008

حذر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الاتحاد الأوروبي من تكرار الأخطاء التي ارتكبت أثناء الأزمة المالية في عام 2008.

وقال كونتي أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو تكرار الأخطاء التي كانت أثناء الأزمة المالية في 2008".





وتابع قائلا، إن "هذا خطر لا يمكننا أن نسمح بحدوثه، لأن الفشل في إيجاد رد مناسب وشجاع من شأنه أن يلحق أضرارا هائلة بالمشروع الأوروبي".





وشدد كونتي على أهمية القرارات لتجاوز الأزمة الحالية، والتي يجب أن تتخذ خلال القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي.









وأضاف أن هذه القمة لن تكون حاسمة، لكنها يجب أن تحدد المعايير لتجاوز الأزمة التي تسبب بها وباء فيروس كورونا في أوروبا.



