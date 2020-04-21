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شيكو عن عرض مسلسل "اللعبة: "رمضان بدأ بدري أوي "

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:50 م
شيكو
شيكو
سيدة صادق
نشر الفنان شيكو بوستر مسلسل"اللعبة" وذلك ليعلن عن موعد عرض المسلسل على شاشة "mbcمصر" عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام ".


وعلق "شيكو"، على بوستر قائلاً: "اللعبة انهاردة الساعة سبعة ونصف علي ام بي سي مصر، رمضان بدأ بدري أوي؟؟".

يذكر أن مسلسل "اللعبة" من بطولة الفنان شيكو وهشام ماجد، ومي كساب، ومحمد ثروت، وميرنا جميل، وأحمد فتحي وسامي مغاوري، وعارفة عبد الرسول، ومحمد اوتاكا ودعاء رجب ومنى جمال

وظهر في المسلسل ضيوف شرف كثير منهم الفنان احمد فهمي وشريف عامر وسليمان عيد والمسلسل من تأليف احمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وابراهيم صابر ومن اخراج معتز التوني .

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