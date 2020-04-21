مفاجأة.. حجازي يوجه صدمة قوية للأهلي





وجه أحمد حجازي مدافع نادي وست بروميتش البيون الإنجليزي صدمة قوية إلى نادي السابق الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية.





وكان النادي الأهلي قد أظهر رغبة في إعادة حجازي إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة النادي له في مركز الدفاع.





ولكن أكد حجازي لمسئولو القلعة الحمراء أنه لا ينوي العودة إلى مصر ويفضل الاستمرار في رحلة الاحتراف.





وقد شارك أحمد حجازي في ١٠ مباريات حتى الآن مع نادي وست بروميتش خلال هذا الموسم خلال بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.



