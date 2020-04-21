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نجما توتنهام يخرقان إرشادات التباعد الاجتماعي

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:49 م
بوابة الفجر
وكالات

 

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه سيتحدث مع نجمي الفريق الإيفواري سيرج أورييه والفرنسي موسى سيسوكو، لخرقهما توصيات الحكومة البريطانية بعدم التزامهما التباعد الاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

ونشر أورييه (27 عاماً) الثلاثاء، فيديو له عبر حسابه على إنستجرام وهو يرتدي الكمامة ويتمرن إلى جانب سيسوكو متجاهلاً إرشادات التباعد الاجتماعي، قبل أن يحذفه بعد دقائق.

 

وقال متحدث باسم سبيرز: "سنتحدث مع اللاعبَين المعنيَين".

 

وليست المرة الأولى التي يخالف فيها أشخاص في النادي اللندني الإرشادات في ظل العزل التام التي تشهده بريطانيا للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

 

قبل أسبوعين، شوهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهو يجري تدريباً رجلاً لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، كما وشوهد اللاعبان الكولومبي دافينسون سانشيز وراين سيسينيون يركضان جنباً إلى جنب.

 

كما نشر أورييه فيديو له وهو يركض إلى جانب صديق له.

 

وأقر موينيو حينها أنه ارتكب خطأ قائلاً: "أعترف أن الأفعال التي قمت بها لا تتماشى مع بروتوكول الحكومة".

 

وتشير إرشادات الحكومة أنه بإمكان أي شخص ممارسة التمارين خارج منزله شرط أن يكون وحده أو مع أحد أفراد عائلته الذي يقطن معه في المنزل.

 

وتم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر مارس (آذار) الفائت إلى أجل غير مسمى بعد أن أسفر الفيروس حتى الثلاثاء عن أكثر من 17 ألف حالة وفاة معلنة في المملكة.

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