"مصر تشتاق اليك في هذه الأيام" هكذا أحي الكينج ذكرى رحيل "الأبنودي"



وظهر منير في الصورة بصحبة "الخال" وبناته ايه ونور وعلق على الصورة قائلاُ:"خالي الحبيب في ذكراك العطرة، كم اشتاق اليك وتشتاق مصر اليك هذة الايام، كم احتاج اليك وتحتاج مصر لسطورك هذة الايام، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته، الصورة لي مع بناتي نور وآية".





في مثل هذا اليوم الموافق 21 أبريل من عام 2015 رحل عن عالمنا الخال المبدع الكبير عبدالرحمن الأبنودى صوت الجنوب وابن مصر الذى جسد بكلماته تفاصيل أهلها، وكأن هذه الكلمات نسجت من طمى النيل وخضرة ما طرحته أرض الكنانة ولون صحاريها وملامح أهلها وفرحتهم وحزنهم وجمال الصبايا وفتوة الشباب وعرق الكادحين وتجاعيد الشيوخ وراحة المساجد وترانيم الكنائس.





حرص الكينج محمد منير، على إحياء ذكرى رحيل الشاعر الكبير عبدالرحمن الابنودي "الخال" من خلال نشر صورة تجمعه به عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".