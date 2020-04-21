الليلة.. زينة أول ضحايا فيفي عبده في "خلى بالك من فيفي"

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تطل اليوم الفنانة زينة على قناة Mbc، الساعة 9 مساء في برنامج "خلى بالك من فيفي" مع النجمة فيفي عبده، والبرنامج عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.



و يستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.





يشار إلى أن زينة تخوض السباق الرمضاني المرتقب، مسلسل "جمع سالم"، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد، ويشارك في بطولته مع زينة كلا من دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان.







وتدور الأحداث بشكل درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية، ووضعت الشركة المنتجة للمسلسل خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم، خاصة أن الوقت المتبقى قبل حلول رمضان غير كاف لإنهاء المسلسل بأكمله.

