التضامن: الزحام أمام مكاتب البريد "بسيط جدا"









وأضاف وكيل تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر أن يتم الصرف بعدها لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون أسرة، ويأتى تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام، في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام، كما تؤكد الوزارة والمديريات على تلقيها الاستعلامات وشكاوى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال البوابة الإلكترونية من



وكان قد أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، عن عدم تلقي أى شكاوي ورقية بإدارة خدمة المواطنين والإقتصار علي رابط منظومة الشكاوي والخط الساخن 16528، والبلاغات علي تليفون المديرية رقم 0952372455- فاكس 0952372455، وذلك عبر إيميل مديرية التضامن الاجتماعى حيث أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن خطة الصرف لمستفيدي معاش تكافل وكرامة خلال شهر أبريل، موضحًا أن بداية الصرف ستكون لمستحقي معاش كرامة لمدة يومين ثم يبدأ صرف مستحقى معاش تكافل، حيث أنه تقرر البدء بالصرف لمستفيدي كرامة فقط يومي السبت والأحد الموافق (١٨- ١٩) أبريل الجارى ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية نحو 482 مليون جنية، وبدأت اليوم صرف معاشات تكافل.وأضاف وكيل تضامن الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تقرر أن يتم الصرف بعدها لمستفيدي برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم نحو 2 مليون أسرة، ويأتى تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام، في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام، كما تؤكد الوزارة والمديريات على تلقيها الاستعلامات وشكاوى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال البوابة الإلكترونية من هنا وكان قد أعلن محمود فاروق وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بمحافظة الأقصر، عن عدم تلقي أى شكاوي ورقية بإدارة خدمة المواطنين والإقتصار علي رابط منظومة الشكاوي والخط الساخن 16528، والبلاغات علي تليفون المديرية رقم 0952372455- فاكس 0952372455، وذلك عبر إيميل مديرية التضامن الاجتماعى [email protected] ، ورابط منظومه الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسه مجلس الوزراء www.shakwa.eg.





وأضاف أنه يأتي هذا الإجراء للحد من إحتمالات العدوي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية إحتمالات أو فرص للعدوي بالفيروس، موضحًا أنه تم وصول 2000 كرتونة مواد غذائية تبرع من بنك الطعام المصرى للأسر الأشد فقرًا، ويتم التوزيع بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعى، ويأتى ذلك فى اطار تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بضرورة مساعدة المواطنين بمراكز وقرى الأقصر والوقوف بجانبهم فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد.







قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن عملية صرف معاشات تكافل وكرامة منذ يوم السبت الماضي، ولم يكن هناك أي تكدسات بمكاتب البريد.وأشار "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن غرفة العمليات تلقت اليوم تقارير بوجود تكدسات في بعض المناطق، مؤكدا أنها كانت تكدسات وقتية، ولم تستمر لفترات طويلة.وأكد المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن الصور المتداولة للزحام أمام مكاتب البريد لم تعبر عن سير العمل على مدار اليوم، وإنما فقط تعبر عن وقت قصير، وتم على الفور تنظيم الوضع لتقليل الزحام.هذا وقد شهدت مكاتب البريد بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تزاحما شديدا خلال عمليات صرف مستحقات المواطنين ضمن دعمهم من الدولة بمعاشات تكافل وكرامة، حيث توافد الأهالى منذ الصباح الباكر على مكاتب البريد لصرف مستحقاتهم.