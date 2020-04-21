سوريا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا إلى 42 حالة

ويذكر أن أعلنت الحكومة السورية، الأحد، وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد وتسجيل إصابة جديدة.





وقالت وزارة الصحة السورية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3 وفيات، كما سُجلت إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 39 إصابة، شفيت منها 5 إصابات وتوفيت 3 حالات".





كانت وزارة الصحة السورية أعلنت في بيان لها أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي منذ تاريخ 5 فبراير 2020 حتى 17 أبريل وصل إلى 2115 شخصا تم خروج 1898 منهم مع بقاء 217 شخصاً قيد المتابعة في المحافظات.





وبينت الوزارة أن عدد مراكز الحجر الصحي حالياً بلغ 19 مركز حجر صحي و14 مركز عزل طبي في جميع المحافظات، فضلاً عن وجود مراكز حجر مجهزة من قبل جهات رسمية وجمعيات أهلية في حال الحاجة.