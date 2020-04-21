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سوريا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا إلى 42 حالة
الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 08:41 م
الفجر
أعلنت وزارة الصحة السورية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 حالة.
ويذكر أن أعلنت الحكومة السورية، الأحد، وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد وتسجيل إصابة جديدة.
وقالت وزارة الصحة السورية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تم تسجيل حالة وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 3 وفيات، كما سُجلت إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 39 إصابة، شفيت منها 5 إصابات وتوفيت 3 حالات".
كانت وزارة الصحة السورية أعلنت في بيان لها أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في الحجر الصحي منذ تاريخ 5 فبراير 2020 حتى 17 أبريل وصل إلى 2115 شخصا تم خروج 1898 منهم مع بقاء 217 شخصاً قيد المتابعة في المحافظات.
وبينت الوزارة أن عدد مراكز الحجر الصحي حالياً بلغ 19 مركز حجر صحي و14 مركز عزل طبي في جميع المحافظات، فضلاً عن وجود مراكز حجر مجهزة من قبل جهات رسمية وجمعيات أهلية في حال الحاجة.
تبذل دول العالم جهودًا مضنية في سبيل إنتاج لقاح لفيروس كورونا الذي أوى بحياة آلاف الأشخاص حول العالم.
على مستوى العالم، وصلت الإصابات أكثر من مليوني ونصف إحالة على رأسهم أمريكا بـ788 ألف حالة، تليها إسبانيا و إيطاليا وفرنسا على الترتيب، بينما حالات الوفاة تخطت عتبة الـ 171 ألف وتقع إيطاليا في مقدمة الدولة بأكثر من 24 ألف ومن بعددها إسبانبا وفرنسا وبريطانيا على الترتيب.
يُشار إلى أن فيروس كورونا تفشى في مدينة ووهان الصينية نهاية ديسمبر الماضي، ثم انتقل بالمخالطة إلى الآلاف حول العالم، فيما تبذل الحكومات جهودًا مضنية للسيطرة على الفيروس عبر منع التجمعات وحظر التجوال وإلغاء الأعياد الدينية والبطولات الكروية وغيرها.
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