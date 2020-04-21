فيفي عبده تتصدر تريند تويتر بعد عرض أولى "خلى بالك من فيفي"

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تصدرت الفنانة فيفي عبده مقدمة برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وذالك قبل نهاية الحلقة الأولى.



واستضافت فيفي عبده الفنانة زينة،وذالك في الحلقة الأولى برنامجها الرمضاني "خلي بالك من فيفي" المذاع على قناة " mbc"، ولاقت الحلقة إعجاب الجماهير وتصدرت الترينذ منذ بدايتها.



برنامج "خلي بالك من فيفي" هو برنامج مقالب يتم فيه استضافة عدد من النجوم إلى منزلها وتحدث بعض المقالب الكوميدية ويشاركها في هذا البرنامج الفنانة المغربية زينب عبيد.



وظهر استضافة فيفي عبده لعدد من النجوم أبرزهم أحمد رزق وسمية الخشاب وحسن الرداد وأحمد بدير ورجاء الجداوي