ليلى أحمد زاهر تروج لمسلسلها الرمضاني 'الفتوة'

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نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت في هذه الصورة برفقة الفنان ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل "الفتوة"، الذي من المقرر عرضه خلال هذا السباق الرمضاني المرتقب.



وكتبت "ليلى" على هذه الصورة قائلة: "نورا حسن الجبالي، مين متحمس لرمضان باقي 3 أيام".



وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: قمراية والله منتظرينك يا جميلة بموت فيكي.



يذكر أن مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل، ياسين أبو رواش ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.