Advertisements

ليلى أحمد زاهر تروج لمسلسلها الرمضاني 'الفتوة'

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 09:46 م
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
روان هيثم
نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في هذه الصورة برفقة الفنان ياسر جلال من كواليس تصوير مسلسل "الفتوة"، الذي من المقرر عرضه خلال هذا السباق الرمضاني المرتقب.

وكتبت "ليلى" على هذه الصورة قائلة: "نورا حسن الجبالي، مين متحمس لرمضان باقي 3 أيام".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: قمراية والله منتظرينك يا جميلة بموت فيكي.

يذكر أن مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ومى عمر ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل، ياسين أبو رواش ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. الصحة: 9 أنوع من فيروس كورونا تصيب المواطنين

منذ ساعتين

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. تحرك وطني من رجال القوات المسلحة لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

القاطرة الإفريقية.. صفقة نارية في الطريق إلى الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. النيابة تنفي الاتهامات المنشورة ضد حنين حسام

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يرد على هجوم السوشيال ميديا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل بشأن المخالطين لموظف كارفور المصاب بكورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الصفقة تقترب.. برشلونة يُضحي بنجمي الفريق من أجل عيون مارتينيز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تفاصيل أول بلاغ يطالب بالقبض على حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات"

منذ حوالي 22 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة صادمة بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل بالفيديو.. ضربة موجعة من القوات المسلحة لأوكار الأسلحة والمخدرات

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح هام من منظمة الصحة العالمية بشأن مصدر فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد غياب طويل.. "الفتوة" يُعيد ليلى أحمد زاهر إلى التمثيل

أحمد صلاح حسني عن مسلسل "الفتوة": تحدي جديد ولكن سعيد به

أحمد زاهر يهنئ ابنته على مسلسل "الفتوة"

النجمة يسرا على شاشة "الحياة" في رمضان 2020

بهذه الطريقة.. هاني سرحان يروج لمسلسل "الفتوة"

"الفتوة" يضع مي عمر في مأزق مع ياسر جلال ورياض الخولي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:47 م

عاجل.. أول صورة للسفير المصري لحظة تسليم المساعدات لأمريكا

عاجل.. قرار من النائب العام ضد حنين حسام بطلة فيديو الدولارات

03:56 م

تفاصيل نارية.. مفاجأة في قضية كهربا مع الزمالك وعبدالله السعيد مع الأهلي

09:20 م

دولة عربية تسجل "صفر" إصابات بفيروس كورونا

02:55 م

عاجل.. وزير المالية يفجر مفاجأة بشأن الاحتياطي النقدي بعد أزمة كورونا

01:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم