التعليم تعلن خبر سار لطلاب الصف الثالث الثانوي



وأعلنت الوزارة عن طريقة الحصول على المراجعات وهي:



* قم بإنشاء حساب على منصة المنتور.نت

* اختر المادة التي تريد أن تبدأ مراجعتها النهائية

* اضغط على (ابدأ التعلّم الآن)

* اختر وسيلة الدفع التي تناسبك، وأدخِل البيانات المطلوبة







لينك المراجعات



‎وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



‎حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان.



‎وناقش الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني



‎وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.



‎وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي أو خارجها (أيهما أقرب)، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات. * قم بإنشاء حساب على منصة المنتور.نت* اختر المادة التي تريد أن تبدأ مراجعتها النهائية* اضغط على (ابدأ التعلّم الآن)* اختر وسيلة الدفع التي تناسبك، وأدخِل البيانات المطلوبةلينك‎وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالسادة المنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.‎حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، والأستاذ ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان.‎وناقش الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة في نفس اليوم.‎وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.‎وقال الدكتور رضا حجازي، إن ندب المراقبين والملاحظين والمعاونين والأعضاء القانونيين سيكون من داخل المديرية أسوة بالعام الماضي أو خارجها (أيهما أقرب)، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة مقرات تقدير الدرجات، وتم تجهيز عدد من اللجان الاحتياطية بكل إدارة تعليمية وتجهيز الاستراحات.

‎أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ‎مبادرة جديدة من الوزارة لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي دروس مقدمة من الوزارة مدفوعة الاجر.‎وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك:" المبادرة واحدة من المبادرات المقدمة لدعم أبنائنا طلاب الصف الثالث الثانوي في مصر، وهي منصة إلكترونية تعرض مراجعات اونلاين للعديد من المواد، وذلك في ظل الظروف الراهنة وضرورة الحفاظ على صحة أبنائنا وتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم لعبور هذه الأزمة.‎وأضاف:" وتدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل المبادرات التي تساهم في مساندة أبنائنا الطلاب، ومنها هذه المراجعات التي يقدمها كوادر من المعلمين الأفاضل، حيث تعرض المواد التعليمية بطريقة جذابة تمكن الطالب من الفهم والتفاعل بطرح الأسئلة على ‎المدرس".