الكشف عن أسماء اللاعبين المشاركين في برنامج رامز جلال والمقابل المادي





كشف الممثل المعروف رامز جلال عن الإعلان الرسمي لبرنامجه الجديد في شهر رمضان الكريم والذ أطلق عليه هذا الموسم "رامز مجنون رسمي".





وظهر في الإعلان الرسمي لبرنامج رامز جلال في رمضان القادم بعض لاعبي كرة القدم من نادي الزمالك ومن النادي الأهلي.





وسيظهر من نادي الزمالك مع رامز جلال كل من طارق حامد ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأشرف بن شرقي وحصل كل لاعب منهم على مبلغ يتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥ ألف دولار نقابل الحلقة.





بينما يظهر من الأهلي كل من محمود عبد المنعم كهربا وعلي معلول واللذان حصلا على ٢٠ ألف دولار ومحمد الشناوي والذ حصل على ٢٥ ألف دولار.





وسيعرض برنامج رامز جلال في أول أيام شهر رمضان الكريم وكان قد تم تصويره في دبي عاصمة دولة الإمارات وتم الاتفاق على أن يقضي الضيف ليلة في أحد الفنادق هناك بالاضافه لتحمل البرنامج قيمة تذاكر الطيران.



